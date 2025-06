Botāniskajā dārzā Salaspilī ir sācis ziedēt sniegpārsliņu koks

Latvijas Nacionālai botāniskais dārzs Salaspilī ir atvērts katru dienu no plkst.9.00 līdz 20.00 Dārza oranžērija atvērta no otrdienas līdz svētdienai (10.00 - 19.00), savukārt botāniskā dārza vides izglītības centrs "Botania" no trešdienas līdz svētdienai (10.00 - 18.00).