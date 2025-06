Vistu terapija un kamēliju audzēšana: kā Ilze Upaciere radīja savu lauku paradīzi

Šobrīd Ilzei ir deviņas kamēlijas, un viņa teic, ka manējā ir viena no raženākajām (jūtos savā ziņā lepna, it kā man būtu kāds nopelns pie tā, ka puķe no podiņa izaugusi pusotru metru augstā krūmā). Taču ziemas dārzs nav vienīgais, kā dēļ pieteicāmies ciemos pie Ilzes Tīnūžos, – viņa audzē arī vistas un rokām darina beņķus, un kopumā ir iedvesma tam, kā laukos dzīvot skaisti.