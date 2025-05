Kā iemīlēt austeres: Renārs Purmalis un viņa ceļš uz pasaules labākā austeru vērēja titulu

Renāra ikdiena paiet, kā gatavojot dabā, tā vadot austeru meistarklases, kur nākas lauzt daudzus iesīkstējušus stereotipus par austerēm. Viens no izplatītākajiem, ka austeres ir jārij. “Nesen uzjautāju mākslīgajam intelektam, no kurienes cēlies šis stereotips. Izrādās, ka vēsturiski augstākajā sabiedrībā, tostarp Francijas karaliskajā galmā, bija pieņemts austeres norīt veselas, kas bija saistīts ar sociālo statusu un etiķeti. Košļāšana tika uzskatīta par pārāk “zemniecisku” vai pat nepieklājīgu, īpaši formālās vakariņās,” stāsta Renārs. Protams, mūsdienās austeru baudīšanas tradīcijas ir mainījušās, un, lai pilnībā izjustu garšu un tekstūru, tās ir jākošļā. Otra izplatītākā stereotipa, ka austeres pīkst, izcelsmi Renāram nav izdevies atklāt. Taču ik pa laikam kāds par to uzjautā, tad nu nākas skaidrot, ka austere nepīkst un ir dzīva līdz brīdim, kad tās muskuli atdala no čaulas ar nazi.