Ko darīt, ja sunim ir Laimas slimība?

Parasti ārstēšana pret Laimas slimību ietver antibiotikas, taču tās nepieciešamas tikai suņiem, kam ir augsts antivielu līmenis vai slimības simptomi. Saskaņā ar Amerikas Veterinārās internālās medicīnas koledžas (American College of Veterinary Internal Medicine) locekļu pētījumu suņu pakļautība Laimas slimībai bez jebkādu faktiskās slimības pazīmju izpausmes ir ļoti izplatīta – to apstiprina antivielas viņu asinīs. Kā skaidro pētījuma vadošā autore, ārste Merila P. Litmena (Meryl P. Littman), “deviņdesmit pieci procenti no infekcijai pakļautajiem suņiem nesaslimst, bet antivielu testā viņiem parādās pozitīvs rezultāts, kas cilvēku var nobiedēt, liekot domāt, ka suns ir jāārstē”. Viņa piebilst, ka dažos Jaunanglijas rajonos 70–90 % no veselajiem suņiem ir pozitīvi attiecībā pret Laimas slimību.