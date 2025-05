Eksperti brīdina: veikalā pirkti kartupeļi var iznīcināt visu ražu

Saimniekiem jāuzmanās arī no baktēriju izraisītās kartupeļu melnkājas un kartupeļu kraupja, it īpaši melnā, kas ir bīstamākais un Latvijā izplatītākais. Melnais kraupis uz kartupeļu bumbuļiem izskatās kā sausas, melnas kreveles. Turklāt, ja infekcija jau ir konstatēta kartupeļiem dīgstot, to laksti nopūst – nākot ārā no zemes, laksti sapūst un augu lapas nemaz neparādās. Bieži sastopama ir arī kartupeļu lakstu puve. Lai no tās izvairītos, jāizvēlas izturīgākas kartupeļu šķirnes, jāveic pārdomāta lauku smidzināšana u.tml.