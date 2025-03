Ar šodienu var sākt pieteikt talkošanas vietas - atklāta Lielās Talkas vietu reģistrācijas karte

Jau no šodienas, 26. marta, ikviens var izvēlēties savu talkas veidu, atrast savu talkas vietu un piereģistrēt to mājaslapas talkas.lv sadaļā “Kartes – Lielā Talka 2025”. Kopā ar ģimeni, kolēģiem, draugiem laiks izlemt par kādu no dažādiem talku veidiem, kurā vēlaties piedalīties – tā var būt gan atkritumu savākšana, gan koku, košumkrūmu, puķu dobju stādīšana, ūdenstilpņu tīrīšana un ainavu labiekārtošanā, pagalmu talkas, digitālās vai kultūras talkas. Aicinām talkas vietas reģistrēt arī tos, kas vēlas doties SOLO talkā.