Igaunijas un Latvijas “Michelin” Zaļās zvaigznes pavāri satiekas Pavāru mājā

Savukārt Zaļās zvaigznes restorāna “Red Brick” šefpavārs no Lietuvas Arnors Ingi Bjarkasons( Arnór Ingi Bjarkason) komentē: “Fakts, ka mums ir Zaļā zvaigzne, nenozīmē kādu konkrētu lietu, drīzāk parāda un apliecina, ka mēs kaut ko darām pareizi. Mēs gatavojam ēdienu, izmantojot visus produktus pēc principa “no šņukura līdz astei". Kopumā mums ir viegli darboties pēc šāda modeļa – mēs atrodamies bioloģiskajā saimniecībā, izmantojam savus dārzeņus un govis, kas atrodas tieši mūsu logu priekšā. Tādēļ tas viss ir dabiski. Kad saņēmām uzaicinājumu no Pētera rīkot “Soil Talks” pie mums Lietuvā, mēs nodomājām, ka tā ir lieliska iespēja uzņemt pie sevis izcilu šefpavāru un pie reizes veicināt cilvēkos apziņu par ilgtspējīgu pārtiku un augsni – vietu, no kurienes nāk pārtika. Diemžēl, daudzi pat nenojauš, no kurienes nāk burkāns, kuru viņi iegādājas veikalā”.