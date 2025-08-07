Automašīnas vadītājs ignorē luksoforu un gandrīz notriec motociklistu.
Šodien 13:35
Varēja beigties daudz ļaunāk - automašīnas vadītājs ignorē luksoforu un gandrīz notriec motociklistu. VIDEO
Šorīt, 7. augustā, uz Jelgavas šosejas, pagriezienā uz Ozolniekiem, notika bīstama situācija, kad motociklists tikai laimīgas sakritības dēļ izslīdēja no potenciāli letālas sadursmes ar automašīnu.
"Renault" vadītājs ignorēja sarkano luksofora signālu un šķērsoja krustojumu taisnā virzienā, gandrīz izraisot avāriju ar motociklistu. Tīri sekundes jautājums, un šī situācija varēja beigties ar smagām traumām vai pat daudz ļaunāk.