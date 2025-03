Ja Māras dienā pūš auksti vēji, tad... Latviešu ticējumi, laika vērojumi un ēdieni 25. martam - Māras dienai

Viens no zināmākajiem Māras dienas aizrādījumiem saistās ar mežā iešanu. Aizliegts mežā braukt vai no meža kaut ko mājās nest, jo tad čūskas nāks pagalmā. Parunas vēsta, ka šajā dienā koki atdzīvojas, jo, laužot zarus, tiem tek asinis, bet, piesitot ar dūri pie stumbra, tie pa vasaru nokalst. Tikpat stingrs aizliegums bija sukāt matus, lai pasargātu kāpostu ražu no kukaiņiem, citviet gan minēts, ka matu ķemmēšana šajā dienā liks vistām kašāt dārzu. Taču ticējumi par istabas slaucīšanu krasi atšķiras – citviet tas stingri noliegts, bet vietām teikts, ka istaba jāslauka agri no rīta un gruži jāaiznes līdz kaimiņa robežai un tur jāber zemē, tad vasarā nemocīs mušas. Arī, ja griestus Māras dienā ar slotu izslaucīja, mušas pa vasaru nenāca istabā.