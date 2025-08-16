Zelenskis atteicies no Putina piedāvājuma par Donbasa teritorijas atdošanu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un Eiropas līderiem noraidīja "piedāvājumu" atteikties no Donbasa teritorijas, lai iesaldētu lielāko daļu frontes līniju.
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien paziņoja, ka Ukraina jāpanāk vienošanās, lai beigtu karu ar Krieviju, jo "Krievija ir ļoti liela valsts, bet viņi nav," pēc samita, kurā, pēc ziņām, Vladimirs Putins pieprasījis vairāk Ukrainas zemes.
Pēc tam, kad notika papildu preses brīfings ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, avots, kas bija pazīstams ar sarunām, teica, ka Tramps piedāvāja iesaldēt lielāko daļu frontes līniju, ja Kijivas spēki atsakās no visas Donbasa apgabala, rūpnieciskās teritorijas, kas ir viens no Maskavas galvenajiem mērķiem.
Avots norādīja, ka Zelenskis šo pieprasījumu noraidījis.
Atsaucoties uz četriem avotiem, kas ir informēti par Trampa un Putina sarunām Aļaskā, "Financial Times" vēsta, ka Putins piedāvājis iesaldēt frontes līniju Zaporižjas un Hersonas apgabalos ar nosacījumu, ka Ukrainas armija atstās visu Doneckas apgabala teritoriju.
Nedz Baltais nams, nedz Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs neatbildēja uz laikraksta lūgumu sniegt komentārus.