Pārvērt savu skapi: vienkārši risinājumi garderobes labiekārtošanai, mainoties gadalaikiem

Lai gan drēbju ar laiku mēdz kļūt vairāk, atbilstoši organizēšanas risinājumi var palīdzēt skapī uzturēt kārtību un ērtu izvietojumu. Atvilktnes skapī ir viens no labākajiem veidiem, kā uzturēt kārtību, nezaudējot stilu. Organizē apģērbus pa kategorijām – T-krekli vienā atvilktnē, bet džinsi citā, un tu vienmēr zināsi, kur viss atrodas. Ar SKUBB vai STUK (sākot no 2,49 eiro) kastēm, kas pieejamas IKEA veikalos, ir daudz vieglāk organizēt un uzglabāt tādus sīkumus kā šalles, jostas un apavus. Turklāt apģērbu izvietošana KOMPLEMENT kastēs (2 kastes par 12,99 eiro) vertikāli un kastu ar nodalījumiem izmantošana ļaus izņemt vienu apģērba gabalu, neizjaucot kārtību. Tādējādi skapja sakārtošana prasīs daudz mazāk pūļu un to veikt būs nepieciešams retāk.