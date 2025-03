Pirmā nacionālā picas cepšanas konkursa Latvijā uzvarētājs ir Edgars Igaveņš no picērijas "Vīnkalni"

Pirmajā Baltijas GoBurger izaicinājumā piedalījās 15 burgeru meistari no visas Baltijas. Katrs dalībnieks konkursa ietvaros pagatavoja divus burgerus: klasisko "Cheeseburger" un "autorburgeru". Godalgoto pirmo vietu ieguva Kristjan Janke no Igaunijas, kurš pārstāvēja burgeru restorānu "Urban Tänavatoit", otro vietu - Rytas Guntis no Lietuvas (restorāns "MEAT Steak House"), bet trešo vietu Rodions Maslovs no Latvijas (restorāns "Two More Beers").