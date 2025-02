Kam jābūt 72 stundu somā? Īsais ieskats ēdienkartē

Tādēļ labāks risinājums ir tūristiem vai militāristiem domātā speciālā pārtika. Ja ielūkosimies dažādu valstu, arī Latvijas, karavīru sausās pārtikas komplektos, tad tur atradīsim jau gatavus ēdienus, ko var uzsildīt ar īpašu sildelementu palīdzību. Ideāli, ja kaut kur var dabūt jau sagatavotus šādus armijas pārtikas komplektus, jo tajos ir viss, kas vien vajadzīgs pusdienām: sākot no pamatēdiena un beidzot ar šokolādi un košļājamo gumiju. Taču problēma ir tā, ka armijas sausās pārtikas devas nav domātas tirdzniecībai un tādēļ veikalā tās īsti nenopirksi. Teju vai vienīgais variants ir pasūtīt dažādos interneta veikalos, kas specializējas tūristiem domātas pārtikas tirdzniecībā, un varam tikai minēt, pa kādiem ceļiem tiek arī pie armijas pārtikas devām. Taču tas būs dārgi, jo, piemēram, ASV armijas MRE (meal ready to eat) viens komplekts maksā no 20 dolāriem uz augšu plus vēl pasta izdevumi. Tomēr idejas 72 stundu somai no armijas uzturdevu paciņām mēs varam pasmelties.