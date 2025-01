Latvijas garša pasaulē: Laura Sebre radījusi šokolādi, ko slavē pat izvēlīgākie gardēži

Tie bija tādi savdabīgi laiki. Eksporta bija maz, bet vietējais tirgus bija ļoti liels. Manas paaudzes uzņēmēji 20 gados ir izgājuši cauri tik daudz kam, ka tas vidējam latvietim nemaz nav aptverams. Pieredze, ko pēdējos 20 gados guvuši Latvijas uzņēmēji, ir vienkārši fenomenāla! Tie bija citi laiki, kad Latvijas tirgus strauji attīstījās un pieaugumi bija, piemēram, 300 %. Tie ir nereāli pieaugumi, un normāli tam visam tu nespēj tikt līdzi. Arī mums pašiem bija milzīgs pieaugums vienā gadā, un tu visādā ziņā vari netikt tam līdzi un beigās visu pazaudēt. Tas ir liels risks, jo toreiz attīstījās Latvijas tirgus, viss bija pilnīgi jauns: jauni tirdzniecības centri, jauni produkti, cilvēkiem parādījās nauda. Tas vēl bija pirms krīzes, pēc tam nāca pirmā lielā krīze. Daudzi cilvēki nezināja, kā rīkoties, un situācija pati par sevi nebija stabila. Es teiktu, ka vienkārši trūka pieredzes. Nebija pieredzes, kā lietas darīt ne pirms, ne pēc. Par kļūdām es domāju, ka tās ir normāla daļa no procesa. Esmu pieļāvusi savā uzņēmumā tādas pašas kļūdas. Ar kļūdām ir tā, ka tu mācies tikai tad, kad pats cauri tām esi izgājis. Tu vari skatīties no malas un domāt, bet, kamēr pats neesi tajā visā iekšā, nav pamata neko pārmest. Viņi bija pirmie Latvijā, kas to darīja. Tirgus bija jauns, un neviens nezināja, kā rīkoties konkrētā situācijā. Nebija pilnīgi nekādas pieredzes. Tu visu būvē principā no nulles. Pat pašizmaksas aprēķins ir jāveido no nulles, jo šo tēmu tu tikai skolā esi mācījies un reālas prakses nav. Tāpat visas tās dzīves situācijas – kā tirgot, kur tirgot produktu, kā samazināt, kā paplašināt sortimentu, kā sekot līdzi finansēm – tas viss ir no nulles. Sākumā visi mācās un attiecīgi tiek pieļautas visādas iespējamās kļūdas, kas ir tikai pašsaprotami. Neapzinoties tirgus situāciju un nezinot, kas būs tālāk, nemaz nerunājot par krīzi. Es domāju, ka reālajā dzīvē to krīzi neviens negaidīja. Piemēram, šodien cilvēki plus mīnus nojauš, ka kaut kas var notikt, bet toreiz tā nebija. Viss bija vienkārši – šodien mums ir un viss! Bet beigās tu kārpies, kā vari, un vairs nevari izkļūt ārā. Tomēr, kas ir svarīgākais, toreizējie Emīla Gustava šokolādes īpašnieki man daudz ko iemācīja, esmu par to viņiem pateicīga, toreiz to neapzinājos, tagad apzinos.