Suns milzīgā stresā no salūta trokšņa. Kā palīdzēt, māca veterinārārste

Troksnis nav normālas suņa dzīves sastāvdaļa, tāpēc viņš no tā baidās. Lai bailes pārvarētu, dzīvnieks jau no mazotnes pakāpeniski pie trokšņa jāpieradina. Iespējams, bailes no trokšņa ir saistītas ar ģenētisku noslieci vai emocionālu reakciju uz kādu senu traumatisku notikumu. Arī tad, ja sunim ir pēkšņas veselības problēmas, sāpes vai nieze, tas viņu var padarīt jūtīgāku un trauksmaināku.