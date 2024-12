Ziemassvētku simbols dārzā: kā audzēt ileksu un saglabāt tā skaistumu?

Ja šo skaisto lapu īpašnieku vēlies savā dārzā, stādi to no vējiem aizsargātā viegli vai pat krietni noēnotā vietā. Ileksu, protams, var audzēt arī saulē, taču tad uz ziemu noteikti ir jāsedz ar balto agroplēvi, jo ziemā un agrā pavasarī tiešos saules staros var apdegt tā lapas. Augs būs pateicīgs, ja to ieskaus lieli un biezi krūmi vai kādi citi augi, kas pasargās krūmiņu no sala. Ilekss labi aug visā Latvijas teritorijā, taču austrumu un ziemeļu rajonos tas ziemas laikā ir jāpiesedz. Koši zaļo lapu īpašnieks labi jutīsies, ja iestādīsi to irdenā, barības vielām bagātā augsnē, kas labi uztur mitrumu, un priecāsies arī par iespēju zaļot pie kādas ūdenstilpes. Ilekss labi pacieš apgriešanu, un tā zarus var izmantot floristikā un dekorācijām Ziemassvētkos. Te gan raugies, lai šķirne, ko stādīsi savā dārzā, būtu mūžzaļa.