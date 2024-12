Kā pelējums padara mūs slimus: eksperta padomi mājas drošībai

Ja uz virsmas telpā izveidojies prāvs pelējuma plankums, nekas cits neatliek, kā to mehāniski noņemt. Tomēr jārēķinās, ka sēne pēc brīža turpinās augt. Pelējuma noņemšanai pieejami dažādi līdzekļi, taču Ivars Vanadziņš iesaka rūpīgi izlasīt to lietošanas pamācību. Pretpelējuma līdzekļos ir spēcīgas vielas, pēc kuru lietošanas telpā kādu laiku nav ieteicams uzturēties, un tā ir intensīvi jāvēdina. No rīta notīrām, atstājam logus vaļā, lai vēdinās, un mājās atgriežamies tikai vakarā. Uz pāris nedēļām no redzamā pelējuma būs miers. Sēnei nepatiks ne sārmaina, ne skāba vide, taču tādu to varam radīt tikai uz noteiktu brīdi. Turklāt pašiem šādās telpās arī vairs nebūs īpaši veselīgi uzturēties.