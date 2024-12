Prom no pilsētas jezgas: Gulbju ezers

Pie dabas mēs parasti vairāk dodamies gada siltajos mēnešos, kad arī “Spārē” ir vairāk dažādu atpūtas iespēju – var peldēties, iznomāt laivu, ūdens velosipēdu vai SUP dēli, makšķerēt, sauļoties. Vēsajā laikā daļa no tā atkrīt, toties paveras citas iespējas, piemēram, pastaigas mežā. Var nostaigāt lielus gabalus, tā arī nesastopot nevienu cilvēku. Atpūtas kompleksa tuvumā ir divas iezīmētas takas, pa kurām var apiet apkārt ezeram – tie ir apmēram septiņi kilometri – un aiziet līdz Ūdrakalna 26 metrus augstajam skatu tornim. No torņa paveras skaists skats uz Usmas ezeru ar visām tā salām. Skaidrā laikā, kā saka Nansija, tālumā varot redzēt Talsu gaismas.