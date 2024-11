Oriģinālas dāvanu idejas suņu un kaķu saimniekiem

Mīkstā aitiņa ar sirdspukstiem būs lieliska dāvana kucēnam, taču to noteiktu novērtēs arī pieauguši suņi. Aitiņa izgatavota no patīkama un īpaši mīksta plīša auduma, un tā ir aprīkota ar sirdspukstu imitāciju. Šī funkcija ir īpaši noderīga kucēniem, kas saskaras ar atdalīšanas trauksmi un mīluļiem, kas ikdienā cieš no stresa izraisītām sekām.