Citrona maģija: pārsteidzoši veidi, kā tas palīdz ikdienā

Citrona sulā esošā skābe palīdz šķīdināt taukus un noņemt traipus no audumiem un virsmām. Tāpat citronu šķēles var novietot ledusskapī, lai atbrīvotos no nepatīkamiem aromātiem. Tas ir arī dabisks balinātājs: apvieno citronu sulu ar ūdeni, lai notīrītu tējas vai kafijas traipus no traukiem.