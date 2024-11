Vienīgi Aizputē gadu desmitiem mēbeles top no melnalkšņa

“Protams, ja ir pasūtījumi, ražojam arī no oša, ozola, kļavas un vēl citiem kokiem. Cik man zināms, mūsu valstī no melnalkšņa īpaši neviens mēbeles neražo, un ar to mēs arī atšķiramies. Melnalksnis ir nedaudz interesantāks nekā, piemēram, priede vai bērzs, laika gaitā arī mūsu klienti šo koku ir iecienījuši,” stāsta Kangro. “Var jau līdzināties citiem un mēģināt arī citus kokus, bet melnalkšņa taciņa mums ir iestaigāta un to arī izmantojam.”