Patversme atdod slimus suņus, jaunie saimnieki nespēj rūpēties

Veterinārārste, klīnikas “Hīrons” vadītāja Lita Konopore pie vienas no briesmīgajām fotogrāfijām, ko publicējusi “Facebook”, raksta: “Par laimi, no “Ulubeles” adoptētajam sunim ar baiso mutes dobuma stāvokli veselība no izbarotā ibumetīna nepasliktinājās, taču stāsts vēl nav galā. Akūtais ārstēšanas posms ir izdevies (tam man jānotic uz vārda, jo atkārtotā vizītē īpašniece nākt atsakās). Otrajā posmā būtu jāveic zobakmens tīrīšana narkozē un visdrīzāk arī dažu zobu raušana.”