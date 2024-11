Nesakārtoti īpašumu jautājumi var atstāt bešā. Labāk jāmācās no svešām kļūdām

“Mūsu dzimtas māja piederēja papum un viņa māsai kā kopīpašums. Māsa nomira, un viņas daļā palika dzīvot māsas vīrs. Papus gribēja vienoties – lai viņš dzīvo, bet to daļu atpirks. Šis jautājums tika atlikts un atlikts, līdz vīrietis nomira. Mantojuma rezultātā viena ceturtā domājamā daļa no mājas, ko pagājušā gadsimta 30. gados savām rokām bija cēlis mans vectēvs, nonāca mantojumā svešai kundzei, tā vīrieša māsai, ar kuru nebija iespējama cilvēcīga saruna ne par īpašuma atpirkšanu, ne to, ka viņa varētu nākt tur dzīvot un godīgi piedalīties īpašuma apsaimniekošanā. Vairākus gadus viņas daļa stāvēja, ar tiesu izpildītāju zīmogiem aizzīmogota, un mēs gan apsaimniekojām īpašumu, gan sedzām visus izdevumus. Kad sāku risināt tēmu par godīgu izdevumu dalīšanu, kā to paredz Civillikums, pēkšņi pie maniem vecākiem ieradās pajauns vīrietis un paziņoja, ka viņš tagad ir jaunais ceturtdaļas īpašnieks. Pēc profesijas jurists. Piedāvāja interesantu shēmu, kā sadalīt īpašumu. Kā vēlāk, meklējot un atrodot interesantus dokumentus, noskaidroju, viņš šo īpašumu no kundzes bija iemainījis pret kaut kādām tur domājamām simtdaļām meža pie Salaspils – gabalu, kuram ir vēl padsmit īpašnieku. Tā teikt, ērts tranzītpleķis shēmošanai. Pēc tā brīža tirgus novērtējuma kopējā manas dzimtas īpašuma cena bija apmēram 400 000 latu. Rupji rēķinot, viņam piekrītošās ceturtās daļas vērtība – ap 100 000. Šī acīmredzami nesaprātīgā darījuma aizkulises, protams, miglā tītas, taču absolūti skaidri bija saprotams, ar ko darīšana. Mans advokāts sagatavoja, mūsuprāt, iespējami mazsāpīgāku priekšlikumu, un mēs sēdāmies pie sarunu galda. Pārrunas bija sarežģītas, prasīja daudz nervu, gaisā virmoja spriedze, bet beigu beigās vienošanās tika panākta, atdalot viņam vienu ceturto daļu no zemes īpašuma, ko apsviedīgais jurists tūdaļ veikli un izdevīgi pārdeva. Šīs zemes platība tolaik atbilda pieļaujamiem apbūves gabala izmēriem Rīgā.”