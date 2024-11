FOTO: Rīgā dzimusī zilonīte Zuze Japānā saņem mīļu dāvanu no Latvijas

Ciemiņiem bija iespēja vērot Zuzes veselības pārbaudi, apkopi, izkustēšanās nodarbību un “spa” procedūru/apkopi - zilonīte vingroja, cilāja kājas, pastaipījās, apsēdās, saņēma arī dāvināto bluķīti. Šāds bluķītis viņai bija sirdsmīļa manta bērnībā, īpaši pēc atbraukšanas no Latvijas – ar to satraukuma brīžos Zuze sevi nodarbināja un rotaļājās. Par to, cik bieži tas izmantots, liecina zoodārzā izstādē apskatāmais oriģinālais bluķītis, no kura maz kas palicis pāri.