Ko darīt ar ķirbi pēc Halovīna? Padomi to radošai izmantošanai

Ja ķirbis ir bijis iekļauts ēdienkartē teju katru dienu un pēc ķirbju grebšanas to vairs uzturā nevēlies ietvert, nebēdājies – ir citi videi draudzīgi risinājumi, kā vari izlietot ķirbi bez sirdsapziņas pārmetumiem. Ķirbi uzturā ir iemīļojuši vairāki dzīvnieki, piemēram, vistas un citi putni labprāt knābā ķirbja gabaliņus un sēklas, tāpat arī vāveres un brieži to iekļauj savā uzturā. Savukārt, ja nav iespējas ķirbi atdot dzīvniekiem, tad vari no tā atbrīvoties dažādos ilgtspējīgos veidos. Piemēram, izmetot to piemājas komposta kaudzē, kur tas ātri sadalīsies un bagātinās augsni ar vērtīgām barības vielām. Ja nav iespēja ķirbi novietot komposta kaudzē, tad iekļauj to bioloģisko atkritumu konteinerā, kur tas tālāk tiks pārstrādāts un izmantots enerģijas ražošanai, tādejādi veicinot resursu efektīvu izmantošanu.