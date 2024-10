Cīsiņu mūmijas un mocarellas acu āboli - Anna Panna ar meitu Hannu gatavo Halovīna ēdammošķus

“Man ir bail no zirnekļiem un čūskām, bet Hanna dažkārt pārlasās grāmatas un notic dažādiem tēliem, no kuriem tad pati arī pēc tam baidās,” savas lielākās tumšo rudens vakaru bailes atklāj kūku meistare un pavārgrāmatu autore Anna Panna. Viņas ģimenē Halovīns ir iemesls neparastākam rudens vakaram, taču Anna norāda, ka, piemēram, Ziemeļamerikā, šie svētki tiek atzīmēti daudz košāk un ar lielu vērienu. “Mūsu kāpņu telpā esam vienīgā ģimene ar bērniem, tādēļ pie mums nevalda Halovīna atmosfēra un neviens nenāk spokoties un cienāties ar gardumiem. Mēs dodamies paspokoties pie draugiem, kaimiņus gan netraucējam,” par savām Halovīna tradīcijām stāsta Anna Panna. Tomēr tā ir lieliska iespēja darīt to, kas sagādā prieku: pārģērbties, paspēlēties ar bērniem un pagatavot kaut ko neparastu. Piemēram, Hannai ļoti patīk raganoties, un viņa vis nekļūst par salīkušu večiņu, bet gan par modernu, stilīgu raganu. Un raganām Halovīnā jāceļ galdā raganu cienīgs mielasts! Anna Panna, Hanna un Normunds Baranovskis aicina arī tevi izmēģināt četras šermulīgu un gardu našķu receptes, kas būs pa spēkam ikvienam pavāram un pielabinās pat visbadīgākos mošķus!