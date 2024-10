Miķelītes - rudens ziedu krāšņums Latvijas dārzos

Viena no biežāk sastopamajām miķelīšu slimībām ir miltrasa, kas veidojas cieši saaugušos ceros. Lai izvairītos no šīs un citām kaitēm, vēlams regulāri pārstādīt miķelītes un izvairīties no pārāk lielas slāpekļa mēslošanas. Vēl rudenī mitrā un vēsā laikā miķelītes var skart pelēkā puve, kas izplatās īpaši biezi saaugušās grupās. Tīklērces, kas var apmesties uz miķelītēm, var apkarot ar dabīgiem uzlējumiem, piemēram, pelašķu, sīpolu vai ķiploku izvilkumiem.