Vai Latvijas zinātnieces izgudrojums iekaros pasauli? Enerģijas dzēriens no egļu pumpuriem

Somijas ziemeļos mēdz lietot uzturā arī skuju koku iekšējo mizu, un par to ir arī pētījumi. “Kā somu kolēģe atzīst, šie egļu pumpuri ir zaļais zelts un kāpēc to neizmantot? Tie nāk no dabas dzīlēm un daudz spēj dot cilvēka veselībai,” uzsver jaunā pētniece.