Cilvēki ar dzīvnieku nosaukumiem vārdā vai uzvārdā nedēļas nogalē Rīgas zoodārzu varēs apmeklēt bez maksas

Šogad līdz ar Rīgas Zoodārza 112. dzimšanas dienu tiks pāriets uz ziemas darba laiku - no 14.oktobra zooloģiskā dārza kases atvērtas būs no plkst.10 līdz 16, savukārt staigāt pa dārza takām var līdz plkst.17. Iekštelpu ekspozīcijas apmeklētājiem atvērtas līdz plkst.16.30. Brīvdienas ir arī pēdējā iespēja šogad aplūkot Latvijas abiniekus un rāpuļus, jo no 14.oktobra tie pamazām sāks doties ziemas guļā un ekspozīcija būs slēgta.