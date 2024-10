Suņu pārvadāšana: drošība un ērtības ceļā

Lai atvieglotu suņu pārvadāšanu automašīnā vai dodoties garākos ceļojumos ar citiem transporta līdzekļiem, Dino Zoo klāstā ir plašs ceļošanai paredzēto zoo preču klāsts. To izvēle, primāri, ir atkarīga no suņa šķirnes un izmēra, taču svarīgi izvērtēt arī dzīvnieka temperamentu un to, vai dzīvnieks iepriekš ir pieradināts doties garākos izbraucienos.