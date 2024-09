FOTO: tā atjaunota Ēbelmuiža - Ziepniekkalna baroka pērle

Ēbelmuižas atjaunošanas darbus un restaurāciju veica amatnieki un restauratori, kuri strādā uzņēmumā AS "Būvuzņēmums Restaurators". Darbi tika veikti balstoties uz arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un arhitekta Artūra Lapiņa izstrādātā restaurācijas projekta.

Mareks Mamajs par ēkas atjaunošanu: “Ēka atradās uz sabrukšanas robežas un ēkas ārsienas vairs nebija nestspējīgas, tā turējās galvenokārt uz iekšienu konstrukcijām, tāpēc ēkai no jauna tika būvētas ārsienas, neizmainot un nesabojājot starpstāvu pārsegumus un jumta konstrukcijas. Muižai sagalabāti vecie pamati, iekšējās un jumta konstrukcijas, bet no jauna tika izgatvotas logu un durvju kopijas.”