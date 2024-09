Siguldas Svētku laukumā notiks Rudens stādu parāde

Pasākuma organizatori atgādina, ka rudens tāpat kā pavasaris ir piemērotākais laiks stādīšanai. Augus konteineros var stādīt visu sezonu, aktuāla rudenī ir kailsakņu stādīšana. Audzētāji norāda, ka pēc ne visai labvēlīgās ziemas liels pieprasījums bija pēc ziemcietēm - gan tāpēc, lai atjaunotu to stādījumus, gan tāpēc, ka popularitāti ieguvuši tā saucamie "angļu dārzi" ar augu pārbagātību. Pieprasījums bijis pēc rožu stādiem un dekoratīvajiem augiem, no retākiem stādiem - ciedru riekstu priedes, liela izmēra amūras korķkoki, baltegles un valrieksti. Šogad pircēji iecienījuši ogulājus, no lielākiem kokiem - vasaras ābeles. Tāpat palielinājies pieprasījums vecajām ābeļu šķirnēm, kā arī zemeņu stādiem. Audzētāji piebilst, ka pieprasījumam pēc kauliņkokiem jūtams samazinājums. Pavasarī un vasarā lielākais pieprasījums bija pēc dažādiem garšaugiem un lavandām. Popularitāti nezaudē arī ziemcietes, taču pieprasījuma samazinājums ticis novērots pēc vasaras puķēm. Tāpat šajā sezonā bija jūtams pieprasījuma samazinājums dārzeņu grozam uz vienu pircēju.