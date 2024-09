Laikus aicina gatavoties jaunajai balto stārķu ligzdošanas sezonai

"Mūsu uzņēmuma pārziņā ir stārķu lielsaimniecība, tāpēc rūpes par balto stārķi ir viena no AS "Sadales tīkls" sociālas atbildības prioritātēm. Lai arī stārķu ligzdošanu elektroapgādes infrastruktūrā cenšamies padarīt maksimāli drošu, putnu ligzdošana uz elektrolīniju balstiem rada apdraudējumu ne tikai pašiem stārķiem, bet arī sabiedrībai, kā arī atstāj ietekmi uz lietotāju elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Vidēji gadā tiek konstatēti ap 1200 ar stārķu ligzdošanu saistīti elektrotīkla bojājumi. Tāpēc, gatavojoties jaunajai ligzdošanas sezonai, aicinām ikvienu jau tagad apsvērt iespēju par stārķim labvēlīgu apstākļu radīšanu savā īpašumā," norāda AS "Sadales tīkls" vides pārvaldnieks Artis Kubliņš.