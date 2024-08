Trīs elementāri dabas līdzekļi, kas palīdz aizbiedēt odus

Saberzti lavandas ziediņi rada patīkamu smaržu un satur eļļu, kas 30% atšķaidījumā spēj atbaidīt odus. Angļu lavandu var audzēt dārzā vai iekštelpās podos. Franču lavanda ir ne tik efektīva, tomēr arī der. Lavandai piemīt analgētiska un antiseptiska iedarbība, tādēļ tā ne tikai atbaidīs odus, bet arī nomierinās ādu. Vienkārši saberziet ziediņus un uzklājiet eļļu, kas no tiem izdalījusies, uz atklātajām ķermeņa daļām, kurās kodumi ir visnepatīkamākie, it īpaši uz potītēm un rokām. Vēl varat uzpilināt veikalos nopērkamo lavandas eļļu uz tīras lupatiņas un ierīvēt ar to ādu.