Jūties slikti? Iespējams, vainīgs tavs mājoklis!

"Jau kopš 2015. gada "Veselīgu māju barometrā" pētām mājokļu stāvokli Eiropā. 2024. gadā to pārdēvējām par "Veselīgu ēku barometru", jo esam paplašinājuši savu pētījumu arī uz citām ēkām, sniedzot vērtīgu informāciju par dažādām telpām un to lietotāju veselību. Uzskatām, ka veselīgas ēkas ir komplekss jautājums un tās never vērtēt izmantojot tikai vienu dimensiju vai parametru, tāpēc jaunākajā pētījumā piedāvājam savu definīciju, kas var kalpot kā ceļvedis gan politikas veidotājiem valsts un Eiropas Savienības līmenī, gan būvniecības nozares speciālistiem, lai visā Eiropā uzlabotu ēku stāvokli un ilgtspēju. Tas ir svarīgi gan mūsu pašsajūtai, gan valstu ekonomikām," saka Dmitrijs Astašonoks, VELUX ģenerāldirektors Baltijā.