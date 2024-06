Appļauj Rīgas pilsētas pļavas, lai ierobežotu pienenes, airenes, gārsas un kamolzāli

Dažās projekta teritorijās, kā Dreiliņkalna pakājes un Ēbelmuižas parka pļavās floras daudzveidība 1. gadā pēc projekta sākšanas ir dubultojusies, salīdzinot ar gadu, kad pļavas tika ierīkotas. Sākotnēji Dreliņkalna pļavā uzskaitītas 33, bet Ēbelmuižā 21 suga. Gadu vēlāk Dreliņkalna pļavā konstatētas 75 sugas, savukārt Ēbelmuižas pļavā - 47 sugas. Tapešu ielas pļavā divus gadus pēc projekta sākšanas daudzveidība (59) sugas ir gandrīz 3 reizes lielāka nekā pirms pilsētas pļavas izveidošanas (20 sugas). Liels sugu pieaugums novērojams arī Liedes ielas pļavā – no 23 sugām līdz 68 sugām – un Zooloģiskajā dārzā – no 23 sugām līdz 74 sugām. Jāpiebilst ka Zooloģiskā dārza pļavā ir konstatēta vislielākā floras daudzveidība no visām projektā iekļautajām teritorijām, taču tas skaidrojams ar sarežģītāku pilsētas pļavas izveides metodi.