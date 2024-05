Ja Emmas dienā līst, tad Jāņi būs sausi - dabas vērotājs prognozē laikapstākļus jūnijam

Jūnija otrajā pusē laikapstākļi mainīgi. Temperatūra lielākoties robežās no plus 18 līdz plus 23. Naktīs plus 9, 14 grādi. Nokrišņi īslaicīgi, bet tie var būt ļoti stipri, arī pērkona lietusgāzes un krusa. Jāņu vakarā daudzviet bez nokrišņiem, bet Jāņu dienās varētu sagaidīt arī stipru lietu. Temperatūra Jāņu naktī plus 10, plus 15 grādi, savukārt dienas laikā no plus 20 līdz plus 25 grādiem. Mēneša beigās, laikā pēc Pēteriem (29. jūnijs), temperatūra robežās no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Nokrišņi īslaicīgi un tie var būt kā pārejošas lietus brāzmas. Naktis pārsvarā sausas un dzestras.