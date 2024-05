Kā izklaidēt kaķi, kad apnicis spēlēties ar mantiņu striķī

Viena no biežākajām veselības problēmām istabas kaķiem ir kristālu veidošanās urīnā, jo kaķi ir ne tikai slinki ūdens dzērāji, bet arī kritiski ūdens vērtētāji – ūdenim jābūt tīram. Tekošs ūdens no strūklakas var veicināt dzeršanu, jo process kļūst interesantāks un rezultātā labi ietekmē kaķa veselību, it īpaši urīnceļu saslimšanu gadījumā.