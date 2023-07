6 iemesli, kāpēc suns vai kaķis ēd lietas, kas nemaz nav ēdamas?

Mājdzīvniekiem, tāpat kā cilvēkiem, mēdz būt ēšanas traucējumi. Uzvedības traucējumus, kad suns vai kaķis ēd neēdamas lietas, sauc par pica traucējumiem. Latīņu valodā vārds “pica” nozīmē ‘žagata’, tas ir putns, kas ir labi zināms ar savu tieksmi, nešķirojot ēst visu un jebko.

Tie var būt audumi (vilnas un kokvilnas), plasmasas lietas, papīrs, akmeņi, smiltis, grants, kaķa tualetes pakaiši un daudz kas cits, ko mājdzīvnieks sazelē un norij.

Par pica traucējumiem var saukt arī to, ka suns un kaķis ēd augus, taču parasti tā nav liela problēma, un mērķis, kāpēc dzīvnieks to dara, kā arī vajadzība to darīt atšķiras no klasiskajiem pica simptomiem.

Ir svarīgi, lai dzīvnieks pārtrauc ēst neēdamas lietas, jo tā viņš var saindēties, nosprostot vai savainot zarnas un sabojāt zobus, – tie var ātri nodilt un pat nolūzt. Suņiem bieži ir tieksme košļāt kaut ko neēdamu, taču problēmas rodas tad, kad šīs neēdamās lietas tiek norītas.

Iemesli

Barība. Tieksmi ēst to, kas nav ēdams, var ierosināt minerālvielu trūkums, parasti fosfora, cinka un dzelzs deficīts.

Agrīna atšķiršana no mātes. Bieži tas ir galvenais faktors, kas ierosina pica traucējumus kaķiem. Ja kaķēnus no mātes nošķir, kad viņi ir tikai divas līdz četras nedēļas veci, tie ir īpaši pakļauti riskam sākt zīst citam citu vai priekšmetus, kas neļauj uzņemt vajadzīgās barības vielas un arī traumē ķermeņa audus. Visām dzīvnieku sugām, ja mazuļus pārāk ātri nošķir no mātes, ir raksturīga normai neatbilstoša, atkārtota “orāla uzvedība”, citiem vārdiem sakot, zīšana vai košļāšana.

Gēni. Atklāts, ka pica traucējumi ļoti bieži sastopami īsspalvu orientālajiem kaķiem, kas liek domāt, ka tos var pārmantot. Uzskata, ka jutīgiem suņiem un kaķiem šādus traucējumus var izraisīt arī spēcīgi pārdzīvojumi, kad dzīvnieks bijis mazs.

Trauksme. Bieži vien suņiem tieksmi košļāt un norīt neēdamas lietas izraisa trauksme, kas rodas, kad tie paliek vieni mājās. Kaķiem pica traucējumus var ierosināt jaunu mājdzīvnieku atvešana mājās.

Garlaicība. Novērots, ka kaķi sāk košļat un norīt neēdamas lietas, ja saimnieki tiem neveltī pienācīgu uzmanību. Arī suņi, ja netiek pietiekami fiziski nodarbināti vai nesaņem uzdevumus, kas liek tiem trenēt prātu, kā arī ja viņiem nav interaktīvu rotaļlietu, garlaicības mākti, sāk grauzt akmeņus vai kokus, jo tā viņi paši sevi stimulē.

Zobu šķilšanās. Kad kucēniem nāk zobi, tie mēdz košļāt visu pēc kārtas, jo košļāšana ļauj samazināt smaganu sāpes, īpaši, ja viņiem nav pieejamas rotaļlietas, ar ko masēt smaganas un apmierināt šo košļāšanas instinktu. Ja kucēns pierod to darīt, tas var to turpināt arī pēc tam, kad zobi ir izšķīlušies.

Pazīmes un diagnoze

Ja dzīvnieka uzvedība kļūst kompulsīva, viņš bieži sevi savaino, bojā priekšmetus, mēbeles vai ļoti bieži izrāda pica traucējumus, tad vajadzētu vērsties pie veterinārārsta. Par to var liecināt arī viņa izkārnījumos saskatāmās auduma daļiņas vai citi neēdami materiāli. Nereti pēc tam seko apēstā atgrūšana, vemšana vai caureja. Apskates laikā pie veterinārārsta var arī konstatēt zobu bojājumus vai izteiktu zobu nodilumu. Ir suņi, kas pica traucējumu dēļ savaino muti.

Lai noteiktu šo traucējumu iemeslu, veterinārārsts var nozīmēt asins analīzes uzturvielu deficīta pārbaudei, ka arī rentgena izmeklējumus, lai atklātu, kādi svešķermeņi atrodas dzīvnieka kuņģī un zarnās. Būtu noderīgi mājās ierīkot videonovērošanu, lai varētu redzēt, ko, kad un kā dzīvnieks notiesā, kad atrodas mājās viens.

Ārstēšana

Lai izraudzītos piemērotāko ārstēšanas metodi, ļoti svarīga ir pica traucējumu izcelsmes un iemesla noskaidrošana.

Uztura bagātinātāji. Ja asins analīzes uzrāda noteiktu uzturvielu deficītu, veterinārārsts var ieteikt uztura bagātinātājus. Ja dzīvnieks ēd zemi vai granti, tās var būt no augsnes iegūtas probiotikas. Internetā var iegādāties dažādas minerālvielas – veiciet kārtīgu izpēti un pērciet tikai kvalitatīvus līdzekļus, ko atzīst arī veterinārārsti.

Tradicionālā ķīniešu veterinārā medicīna un uzturs. Ja dzīvniekam nav uzskatāma minerālvielu deficīta, ir svarīgi viņam nodrošināt kvalitatīvu, sugai atbilstošu, veselīgu barību. Saskaņā ar tradicionālo ķīniešu veterināro medicīnu nepiesātināma ēstgriba vai slikta apetīte ir saistīta ar pārmērīgu “karstumu” kuņģī, ko izraisa aknu un žultspūšļa nelīdzsvarota darbība. Ārstēšanas mērķis – “atvēsināt” šos orgānus. Lai samazinātu “karstumu” aknās, dodiet savam mīlulim vēsus, neitrālus graudus un dārzeņus, piemēram, vārītus brūnos rīsus, miežus, prosu, seleriju, rīvētu bieti.

Akupresūra un akupunktūra. Ja varat atrast veterinārārstu, kurš pārzina akupunktūru, kā arī varat to atļauties, tā būtu ļoti laba metode, lai novērstu pica traucējumus. Taču varat arī izmantot akupresūru un paši mājās uzmanīgi uzspiest uz tālāk norādītajiem punktiem un uzturēt spiedienu 15–30 sekundes.

CV14. Šo dēvē arī par Lielās Pils punktu, un tas var palīdzēt samazināt kuņģa “uguni”, kas ierosina pica traucējumus. Tas atrodas uz vēdera viduslīnijas, uz neliela skrimšļa krūšu kaula apakšējā galā, kas nav piestiprināts nevienai ribai. Ja šo punktu masē 15 sekundes, var samazināt pārmērīgo “karstumu”.

ST44. Kuņģa vai vēdera punkts, ko citādi vēl sauc par Iekšējo Pagalmu, regulē kuņģa ci enerģiju un novada siltumu. Šā punkta masēšana var būt īpaši noderīga, ja dzīvniekam ir stomatīts vai čūlas mutē, halitoze vai sāp vēders. Punkts atrodas uz pakaļkājas pēdas starp otro un trešo pirkstu. Paberzējiet vai viegli uzspiediet uz šā punkta 10–15 sekundes.

GB41. Minētais žultspūšļa punkts noņem siltumu no aknām un žultspūšļa un ļauj kuņģim, liesai un aizkuņģa dziedzerim atjaunot līdzsvaru. Punkts atrodas uz pakaļkājas apakšstilba, kur savienojas IV un V pleznas kauls. Uzspiediet uz šā punkta un paturiet 10 sekundes.

Enerģijas dziedināšana un komunicēšana ar dzīvnieku. Es bieži veicu reiki terapiju un komunicēju ar dzīvnieku, lai noteiktu, kas viņam ierosina pica traucējumus un kas tos varētu palīdzēt novērst.

Piekļuves ierobežošana. Lai apturētu vai samazinātu pica traucējumu izpausmes, ir svarīgi samazināt iespējamību piekļūt neēdamiem priekšmetiem, kas mājdzīvniekam šķiet tik pievilcīgi. Tā ir it kā maiga metode, taču reizumis var sagādāt dzīvniekam lielu stresu. Ja redzat, ka viņš ir ļoti noraizējies, varētu būt nepieciešams ļaut ierobežotā daudzumā un jūsu uzraudzībā pagrauzt kādu iecienītu aizliegto lietu.

Satraukuma un stresa samazināšana. Kaķus ar pica traucējumiem var palīdzēt nomierināt rotaļlietas un vanniņas ar kaķumētru. Varat aplaimot kaķi, ieliekot viņa guļvietā žāvētu kaķumētru, bet gultiņai jābūt pietiekami lielai – vismaz 35 cm platai, 50 cm garai un 10 cm dziļai. Kaķis laimīgs izpētīs smaržu un izrullēsies pa guļvietu, un viņa ķermenis izdalīs brīnišķīgos endorfīnus, kas nodrošina tā labsajūtu.

Vides uzlabojumi un vingrinājumi. Nepublicēti pētījumi liecina, ka mājas kaķiem, kas drīkst brīvi iziet ārā, ir retāki pica traucējumi nekā tiem, kam visa dzīve jāpavada iekštelpās, un tas liek domāt, ka papildu stimuli, ko dzīvnieki gūst ārējā vidē, var samazināt šādus traucējumus. Suņiem, kam tiek nodrošinātas interaktīvas rotaļlietas un daudz garšīgu graužamu lietu, piemēram, brieža vai Himalaju jaku ragi, retāk pievēršas neēdamu lietu zelēšanai. Biežāka spēlēšanās ar suni arī varētu samazināt kompulsīvu uzvedību.

Asociāciju mainīšana. Varat censties padarīt neēdamās lietas nepievilcīgas zelēšanai, piemēram, apsmērējiet audumus vai citus materiālus ar asu mērci vai sinepēm. Vēl viena metode – kad redzat, ka draugs gatavojas kaut ko košļāt, ieslēdziet putekļu sūcēju vai radiet citu nepatīkamu troksni –, tas var likt dzīvniekam pārtraukt iesākto, jo saistīsies ar negatīviem stimuliem.

Medikamenti. Papildus iepriekšminētajiem līdzekļiem var izmantot zāles, kas palīdzēs samazināt dzīvniekam stresu un trauksmi, kad viņš ir atstāts viens. Taču es iesaku šādus mediklamentus lietot tikai kā beidzamo līdzekli, ja nekas cits nespēj apturēt mājdzīvnieka kompulsīvo uzvedību. Veterinārārsts pateiks, ja šādi medikamenti būs vajadzīgi.