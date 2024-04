Kas ir vecs mežs un vai tādu nedrīkst izcirst?

Vai tiešām visi meži ir stingri aizsargāti? Biotopu kartēšanas jeb dabas skaitīšanas laikā no 2017. līdz 2020. gadam apsekoti vairāk nekā 1,2 miljoni hektāru un konstatēts 670 481 hektārs Eiropas Savienības nozīmes biotopu, kas aizņem 10,3% no Latvijas sauszemes teritorijas. Lielāko daļu, 50,1% no šiem biotopiem jeb 5% no kopējās valsts teritorijas aizņem ES nozīmes aizsargājami meži.