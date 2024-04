Eksperts apgāž tautā izplatītus mītus par ēst gatavošanu un dalās trikos, kas noderēs katrai saimniecei

Sausās garšvielas vajadzētu likt ēdienā, sākot to gatavot, jo tām ir nepieciešams ilgāks laiks, lai “atvērtos”; piemēram, kanēlim tā var būt pat pusstunda. Līdzīgi ir arī ar pipariem – jāpaiet laikam, līdz jūtama to garša. Savukārt svaigās garšvielas – dilles, pētersīļus, baziliku u. c. – vajadzētu pievienot tuvāk ēdiena pagatavošanas beigām, lai tās nezaudētu garšu. Normunds atklāj, ka garšvielas (krustnagliņas, timiāns, pipari u. tml.) būs efektīvākas, ja no sākuma tās uzsildīsi pannā bez eļļas!