Tuvojoties aukstajam laikam: kādu sildītāju izvēlēties

Tieši šīs īpašības raksturo skandināvu zīmolu "Mill", kas izceļas ar konsekventu minimālisma dizainu, augstākās kvalitātes materiāliem un modernākajām tehnoloģijām. "Mill" apsildes iekārtas ir lieliska izvēle tiem, kas vēlas ne tikai ērti apsildīt telpas, bet arī izdaiļot savu mājokli.

Kas jāzina, izvēloties sildītāju

Pērkot sildītāju, ir svarīgi ievērot dažus noteikumus. Vispirms apsveriet, cik liela telpas daļa būs jāapsilda. Tas var būt atkarīgs no mājokļa lieluma un siltumizolācijas līmeņa. Pievērsiet uzmanību sildītāja efektivitātei un enerģijas patēriņam. Augstas efektivitātes sildītāji var palīdzēt samazināt elektrības rēķinus.

Otrkārt, ja mājoklī ir bērni vai mājdzīvnieki, pārbaudiet, vai sildītājam ir tādas drošības funkcijas kā aizsardzība pret pārkaršanu un bērnu drošības slēdzene.

Jums arī jāizvēlas modelis, kas atbilst jūsu kontroles vajadzībām, un, ja neesat pārliecināti par savu izvēli, vienmēr varat konsultēties ar sildierīču speciālistu, lai palīdzētu atrast jūsu mājai piemērotāko risinājumu.

Plašs "Mill" sildītāju klāsts

Varat izvēlēties piemērotu sildītāju no "Mill" plašā sildītāju klāsta visām vajadzībām.

"Mill Gentle Air" eļļas sildītājs – nesausina iekštelpu gaisu

Eļļas radiators vēl nekad nav izskatījies tik labi kā "Mill Gentle Air"! Sildītājam ir glīts, moderns dizains, un, novietots uz statīva, tas izskatās tā, it kā peldētu gaisā. Stilīgais portatīvais sildītājs ir kluss un drošs lietošanai bez uzraudzības. "Mill Gentle Air" atbilst savam nosaukumam – maigs siltuma avots, kas nededzina putekļus un nesausina iekštelpu gaisu. Sildītāja unikālā slēgtā forma izplata siltumu telpā daudz ātrāk nekā tradicionālie eļļas radiatori. Populārākais sildītājs šajā kategorijā ir "Mill Gentle Air WiFi". Šis stilīgais sildītājs ir ļoti kluss un drošs lietošanai bez uzraudzības. Tajā ir integrēta "Mill Heat Boost" tehnoloģija, kas nozīmē, ka ierīces slēgtā forma nodrošina ātrāku karstā gaisa pacelšanos, un tādējādi siltums tiek sadalīts efektīvāk. Rezultātā telpa uzsilst par 29 % ātrāk. "Mill Gentle Air WiFi" var viegli savienot ar "Bluetooth", kas automātiski savieno ierīci ar "WiFi" tīklu, lai to varētu kontrolēt attālināti. Šis sildītājs arī nodrošina, ka telpā vienmēr ir vēlamā temperatūra. Turklāt, lai bloķētu visas sildītāja vadības paneļa pogas, aktivizējiet bērnu drošības slēdzenes funkciju lietotnē "Mill". Šādi neļausiet viņiem regulēt temperatūru vai ieslēgt/izslēgt sildītāju.

"Mill Invisible" sildītājs panelis – nevainojami saplūdīs ar jūsu mājas sienām

"Mill Invisible" ir skandināvu dizains savā labākajā un skaistākajā izpausmē. Tā minimālistiskā un elegantā forma organiski iekļaujas jebkurā interjerā, padarot "Mill Invisible" par dizaina ikonu sildītāju nozarē. Pateicoties maigajām, noapaļotajām malām un maigi izliektajai priekšējai daļai, šis sildītājs panelis lieliski saplūst ar sienu. Jā, tas ir redzams, bet tomēr gandrīz neredzams. Sildītājs panelis nodrošina komfortablu apkārtējās vides temperatūru un ir drošs lietošanai bez uzraudzības, tāpēc, atverot durvis, jūsu mājās vienmēr būs mājīgs siltums.

"Mill Glass" sildītājs panelis – vienkāršs, ekskluzīvs un elegants

"Mill Glass" ir Norvēģijā visvairāk pārdotais stikla sildītājs panelis. Tā panākumu noslēpums ir vienkāršais, bet ļoti elegantais dizains. Šim sildītājam ir izteiksmīga, mūsdienīga stikla fasāde, kas lieliski iederas jebkurā modernā mājoklī. Turklāt ierīce nodrošina komfortablu apkārtējās vides temperatūru un to var droši lietot bez uzraudzības. Iztēlojieties prieku vienmēr atgriezties skaistā un siltā mājoklī.

"Mill Instant" – stilīgi, ātri un efektīvi

Palūkojieties uz "Mill Instant" – satriecošs interjera dizaina elements, kas it kā peld virs grīdas. Stilīgajam sildītājam ir maigas, noapaļotas malas un viegli izliekti sāni, savukārt melnā vidusdaļa izceļ plāno un eleganto dizainu. Sildītājs "Mill Instant" ir ļoti efektīvs un sāk sildīt, tiklīdz tas ir ieslēgts. Sildītājs ir ideāli piemērots kā papildu siltuma avots īpaši aukstās dienās, un to var viegli pārvietot, kad tas ir nepieciešams.

"Mill WiFi" sildītājs – godalgots dizains ar lietotnes vadību

"Mill WiFi" sildītājs – brīnišķīga un skatienu piesaistoša ierīce, kas eleganti stāv uz grīdas. Šis godalgotais sildītājs izceļas ar maigu dizainu un eleganci. "Mill WiFi" sildītāju ir viegli kontrolēt, izmantojot "Millheat" lietotni, neatkarīgi no tā, kurā pasaules vietā atrodaties. Programmā varat ērti ieprogrammēt temperatūru, lai tā automātiski pielāgotos jūsu ikdienas paradumiem. Tas saudzē vidi no nevajadzīga elektroenerģijas patēriņa un ļauj izvairīties no nevajadzīgiem izdevumiem. Šis modelis ir ne tikai skaists, bet tam ir arī tāds pats sildelements, kāds ir visos "Mill" sildītājos paneļos, tāpēc tas var droši darboties bez uzraudzības.

"Mill Compact" sildītājs ventilators – mazs, kompakts un ātrs

"Mill Compact" ir mazs, kompakts un efektīvs sildītājs ventilators ar elegantu dizainu. Sildītāja mīkstās, noapaļotās malas un viegli izliektie sāni izceļas ar minimālistisku skandināvu dizainu, tāpēc tas dabiski iederēsies lielākajā daļā mūsdienīgu mājokļu. Neļaujiet tā izmēram jūs apmānīt! Tas ir ļoti efektīvs sildītājs, kas ātri sasilda gan mazākas, gan lielākas telpas. Šo jauko mazo sildītāju ir viegli pārnest visur, kur vien nepieciešams papildu siltums, un tā uzglabāšanai nepieciešams ļoti maz vietas.

"Mill WiFi" sildītāji – ikdienas komforts un enerģijas ietaupījums

Izmantojot "Mill WiFi" sildītājus, varat tos viegli kontrolēt no viedtālruņa, lai jebkurā laikā nodrošinātu komfortablu temperatūru, netērējot elektroenerģiju. "Millheat" lietotnē varat ieprogrammēt temperatūru, lai tā automātiski pielāgotos jūsu ikdienas paradumiem, nodrošinot ikdienas komfortu un sargājot jūsu maku un vidi no nevajadzīgām izmaksām un elektroenerģijas patēriņa. Izmantojot lietotni "Millheat", varat kontrolēt vairākas mājas un tik daudz sildītāju, cik vēlaties, neatkarīgi no tā, kurā pasaules vietā atrodaties. Tāpēc jūs vienmēr atgriezīsieties mājīgā un patīkami siltā mājoklī.

"Mill Generation 3 WiFi" piedāvā jaunas un revolucionāras funkcijas. Pateicoties aparatūras un programmatūras jauninājumiem, "Mill" var piedāvāt šādas jaunas priekšrocības:

pirmie un vienīgie sildītāji ar PID kontrolētu sildīšanas tehnoloģiju. Kad ir sasniegta vēlamā temperatūra, sildītājs to uzturēs, samazinot jaudas līmeni. Tas nozīmē stabilāku apkuri ar mazākām temperatūras svārstībām;

paredzētā apkure – sildītājs sildīs telpu tā, lai noteiktā laikā tiktu sasniegta vēlamā temperatūra. Sildītājs mācās, cik ātri/lēni laika gaitā paaugstinās/pazeminās telpas temperatūra. Tādējādi tas zinās, kad sākt sildīšanu, lai sasniegtu vēlamo temperatūru lietotnē paredzētajā laikā;

jauna "WiFi" mikroshēma īpaši vienkāršai "Bluetooth" savienojamībai, kas automātiski savieno ierīci ar "WiFi" tīklu neatkarīgi no izmantotā maršrutētāja veida;

100 % klusa darbība, pateicoties silīcija kontrolei – temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, nav sprakšķēšanas;

bērnu drošības slēdzene – drošai lietošanai;

komerciālā slēdzene, ja sildītāji tiek iznomāti;

atvērtā loga funkcija, kas automātiski izslēdz sildītāju, kad tiek atvērts logs;

iespēja ļaut "Mill Sense Air" mainīt sildītāja temperatūras sensora iestatījumus, lai precīzāk kontrolētu temperatūru;

OTA (Over the Air) atjauninājumi, kas ļauj programmatūrai pievienot jaunas interesantas funkcijas.

Iestājoties aukstajam laikam, ir svarīgi izvēlēties pareizo sildītāju, kas atbilst jūsu vajadzībām un saudzē veselību, taupa enerģiju un uzlabo mājas komfortu. Izvērtējot visas "Mill" sildītāju piedāvātās iespējas, mēs nešaubāmies, ka jūs viegli atradīsiet to, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.

