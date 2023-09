Robeža mums jāsargā ne vien no nelegālajiem imigrantiem, kas mēģina iekļūt Latvijā no citām valstīm, bet arī no maziem un daudz grūtāk pamanāmiem svešzemju kaitīgajiem organismiem, ko varam ievest gan ar eksotiskiem augiem, gan ar koksnes iepakojamo materiālu to nemaz neapzinoties. Arī augu aizsardzības līdzekļi nereti tiek piegādāti uz koka paletēm.

"Mans uzdevums Valsts augu aizsardzības dienestā ir koksnes iepakojamā materiāla fitosanitārās kontroles un uzraudzības veikšana. Savā ziņā veicu robežkontroli šādiem sūtījumiem, lai augiem kaitīgos organismus un invazīvās augu sugas atklātu laicīgi un nepieļautu to nonākšanu Latvijā," skaidro Kučinska.

Ceļojot uz eksotiskām zemēm, reti kad aizdomājamies, ka viss skaistais un interesantais, ko vēlamies nopirkt, var arī būt ļoti bīstams. Cilvēki daudz ceļo ar savām ģimenēm, draugiem un bieži vien vēlas uz mājām atvest kādus skaistus suvenīrus sev vai saviem mīļajiem. Vai esam aizdomājušies, cik lielus ekonomiskos zaudējumus šie suvenīri var nodarīt Latvijai?

Viens no ļoti bīstamiem kaitēkļiem, kuram patīk ceļot, ir koksngrauzis Āzijas ūsainis Anoplophora glabripennis. Tas ir bīstams lapu koku kaitēklis, kas var ieceļot valstī ar koku stādāmo materiālu un kravas pārvadāšanā izmantoto koksnes iepakojamo materiālu. Kaitēklis ieviešoties var izraisīt lapu koku masveida bojāeju, kas Latvijā aizņem ievērojamu daļu no visām meža platībā.

Āzijas ūsainis ir koksngrauzis, kas ienācis Eiropā no Āzijas ar Ķīnā ražotu koksnes iepakojamo materiālu, pārvadājot bruģi, marmora plāksnes un tamlīdzīgas preces. Pirms dažiem gadiem Āzijas ūsainis tika atklāts Somijā, netālu no Helsinkiem, blakus uzņēmumam, kas, izmantojot koka paletes, importēja akmeņus. Kaitēklis jau bija sācis posta darbus uzņēmuma tuvumā augošajos bērzos un pūpolvītolos.

Pēc skata Āzijas ūsainis ir glīta vabole – apmēram 20–35 mm gara, spīdīgi melna ar baltiem plankumiem. Tai ir gari, posmaini taustekļi, kas līdzinās ūsām. Pieaudzis kāpurs ir līdz 50 mm garš, krēmbalts. Tik milzīgus kāpurus Somijas un arī Latvijas mazputniņi nepazīst un pārtikā nelieto, tāpēc kaitēkļiem nav dabisko ienaidnieku.

Āzijas ūsainis ir bīstams lapkoku kaitēklis, kas bojā daudzas koku sugas – kļavas, bērzus, apses, liepas, lazdas, vīksnas, alkšņus, zirgkastaņas, vītolus u. c., arī augļu kokus, tajā skaitā ābeles un bumbieres. Galvenās vizuālās pazīmes, pēc kurām konstatē ūsaiņa klātbūtni, ir vaboļu izgrauztie caurumi kokā – platas, apaļas izskrejas 9 – 11 mm diametrā, pa kurām jaunās vaboles atstāj koku.

Pagaidām Āzijas ūsainis Latvijā nav konstatēts, taču netrūkst arī citu svešzemju kaitīgo organismu, kurus varam ievest gan ar eksotiskiem augiem, gan iepakojamo materiālu, kā arī ar pārvadājamo konteineru un transportlīdzekļu palīdzību. Piemēram, iegādājoties Japānas kļavu, varam sagādāt sev “dāvanu” citrusu ūsaiņa izskatā. Šis koksngrauzis ir ne mazāk bīstams kā Āzijas ūsainis.

Starptautiskie ceļojumi un tirdzniecība palielina iespēju, ka dažādi kaitīgie organismi šķērso robežu kopā ar ceļotājiem, sūtījumiem vai kravām, ļaujot jaunām slimībām ļoti ātri izplatīties. Ir rūpīgi jāizpēta, ko pasūtām internetā un ko iepērkam svešās valstīs. Tas var būt skaists, bet arī bīstams.

Lai uzlabotu iedzīvotāju izpratni par augu veselības nozīmi un mūsu ikdienas rīcību, kas to apdraud, pašlaik norit Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes EFSA kampaņa "Augu veselība - dzīvībai" jeb #PlantHealth4Life. Kampaņas tīmekļvietnē ir pieejami materiāli, kas tulkoti arī latviešu valodā, kurus varat kopīgot savos sociālo tīklu kanālos.

"Neļausim Latvijā ieceļot svešzemju kaitēkļiem, kuriem piemīt spēja pielāgoties un drīz vien justies arī pie mums kā savās mājās. Neievedot augus no citām valstīm, kopīgiem spēkiem mēs varam nodrošināt veselīgāku nākotni sev, videi un sabiedrībai kopumā! Saglabājot augu veselību, aizsargāsim dzīvību!"