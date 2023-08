Sākas mācību gads arī vides izglītībā

LVM šādas vides izglītības programmas īsteno jau gandrīz 20 gadu, un to mērķis ir iepazīstināt bērnus ar mežu. "Daudziem bērniem priekšstats par mežu ir diezgan aptuvens un vairāk asociējas ar filmiņu par Bembiju, nevis ar reālo mežu. Esam daudz pētījuši, kā meža izglītība papildina vispārējo izglītību, skatījušies Skandināvijas un citu valstu pieredzi šajā jomā. Un tā rāda, ka tie bērni, kuri vairāk mācās svaigā gaisā, apgūst vairāk zināšanu un vieglāk uzver mācību vielu. Turklāt viņiem arī uzlabojas veselība, kas ir kļuvusi par diezgan lielu problēmu, jo bērni arvien mazāk laika pavada kustoties un svaigā gaisā. Ja agrāk mājas arests bija sods, tad tagad ir pavisam pretēji. Tādēļ mūsu sauklis ir – ejam mācīties dabā, jo daba ir labākā klase!" stāsta LVM Vides izglītības vadītāja Līga Abizāre.

LVM vides izglītības programmas aptver ļoti plašu jomu – sākot jau no bērnu pirmsskolas izglītības un beidzot ar pieaugušo tālākizglītību. Šim mērķim tiek izmantoti gan pastāvīgi vides objekti, kā LVM Kalsnavas arborētums un LVM dabas parks Tērvetē, gan arī dažādi pasākumi, kas norisinās visa gada garumā. Programmas ir izstrādātas sadarbībā ar izglītības speciālistiem un veidotas atbilstoši katram vecumam.

Piemēram, pirmsskolas vecuma bērniem sadarbībā ar Latvijas Vides fondu ir veidota programma "Cūkmena detektīvi", kas rada izpratni par dabu un tīru vidi. Nākamā ir sākumskolām domātā programma "Meža meistarklase", un tajā bērniem kopā ar skolotājiem jāpaveic trīs meistardarbi: vismaz viena mācību stunda jānovada ārā, piemēram, parkā vai mežā; jāizveido kaut kas no koka, piemēram, putnu būrīši; jādodas meža pārgājienā. Īpaši 6. klasēm izstrādāta programma "LVM Meža ekspedīcija" – divus kilometrus garš pārgājiens mežā ar izziņas pieturām mežsaimnieku vadībā, risinot dažādus uzdevumus. 8.–9. klasēm ir pētījumu konkurss, kura laikā jāveic meža audžu novērošana un jāpiedalās digitālā spēlē par mežu audzēšanu, izmantojot "LVM GEO" kartes. "Tā skolēni gūst izpratni par to, ka procesi mežā ir ļoti komplicēti un mežu apsaimniekošanā iesaistītas daudzas profesijas," skaidro Līga Abizāre. 10.–12. klasēm paredzēta "LVM Bioekonomikas skola", kas rosina vidusskolēnus domāt par to, ko var iesākt ar jau izaudzētu mežu, – kādas ir pārstrādes iespējas un atjaunojamu materiālu izmantošana –, pielietojot zināšanas fizikā un ķīmijā.

Iepriekšējos gados skolu atsaucība šīm LVM izglītojošajām programmām ir bijusi liela un tajās piedalījušies tūkstošiem bērnu. Piemēram, "Meža ekspedīcijā" pērn devās apmēram 6000 skolēnu 150 LVM darbinieku vadībā. Ik gadu LVM izglītojošajās programmās iesaistās apmēram 20 % skolu un 20 000 cilvēku, kuri piedalās attālināti vai klātienē. Kā motivācija kalpo gan tas, ka mācības brīvā dabā ir interesantākas nekā klasē, gan arī sacensību gars, jo, piemēram, par labāko pētījumu mežaudžu salīdzināšanā Jelgavas Valsts ģimnāzijas audzēkņi nopelnīja braucienu uz meža ekspedīciju Norvēģijā. Savukārt "Bioekonomikas skolas" labāko pētījumu autori var pretendēt uz stipendijām vairāku simtu eiro apmērā. LVM veido arī bezmaksas izglītojošus materiālus skolotājiem, jo, ja nebūs aktīvu un zinošu skolotāju, tad arī skolēni diez vai ieinteresēsies par vides izglītību.

Kādēļ "Latvijas valsts meži" ir tik nopietni pievērsušies bērnu "vešanai dabā"? Iemesli ir vairāki. Mežs ir tā vieta, kur ļoti labi var izprast, kas ir ilgtspējīga attīstība, jo te ļoti uzskatāmi sastopas trīs intereses – vides, ekonomiskās un sociālās. Tātad mežs ir vieta, kur var doties atpūsties un uzņemt enerģiju, taču vienlaikus ir jādomā par šīs vides kopšanu un saglabāšanu, neaizmirstot par ekonomiskajām interesēm un iespēju no meža gūt arī taustāmu labumu. Ilgtspējīga attīstība būtībā ir spēja sabalansēt visas šīs intereses.

"Pirmkārt, tā ir sociālā atbildība, kas ir iekodēta LVM kā valsts uzņēmuma stratēģijā. Mēs esam mežu lielvalsts, un ir tikai loģiski, ja mēs cenšamies jauno paaudzi izglītot par to, kā pārdomāti apsaimniekot mežus un attīstīt mežu nozari. Otrkārt, jo izglītotāka būs jaunā paaudze, jo drošākās rokās būs Latvijas meži nākotnē," uzsver Abizāre.

