Kāpēc iegādāties suņu gultu savam mīlulim? 

Taču ne tikai mums, cilvēkiem, bet arī mūsu četrkājainajiem draugiem kvalitatīvam miegam un pilnvērtīgai atpūtai ir ļoti nozīmīga loma kā fiziskās, tā psihiskās veselības un attīstības uzturēšanā. Atkarībā no vecuma, suņi guļ no 12–18 stundām diennaktī. Tātad var apgalvot, ka vismaz pusi dzīves suns noguļ vai atpūšas. Tieši tāpēc ērta un komfortabla suņu gulta ir viena no pirmajām zoo precēm, kas saimniekam savam mīlulim jāsagādā.

Kāpēc suņu gultas iegāde ir tik svarīga un, kā to pareizi izvēlēties – par to vairāk lasi raksta turpinājumā!

Suņa guļvieta jāierīko neatkarīgi no dzīvnieka šķirnes un vecuma

Neatkarīgi no tā, vai mīlulis ģimenē ienācis kucēna vecumā, vai jau pieaudzis, kā arī kādas šķirnes (bezsspalvu, īsspalvu vai garspalvu) pārstāvis tas ir, saimniekam pēc iespējas ātrāk jāizlemj kur un kā mīlulis gulēs. Proti, ērta un omulīga suņu gulta ir nepieciešama jebkuras šķirnes un vecuma sunim.

Mums katram ir vajadzīga viena noteikta, klusa vieta, kas asociējas ar atpūtu un mieru. Un suņiem šāda vieta ir īpaši nepieciešama. Turklāt visiem ģimenes locekļiem, īpaši bērniem, jāmāca, ka suni atpūšoties traucēt nedrīkst.

Guļvietas suņiem ir to privātā telpa, un tā ir jārespektē. Lai sunim veidotos stabils, mierīgs un nosvērts raksturs, tam nepieciešama droša atpūtas vieta, kurā tas var paslēpties un atpūsties neviena netraucēts. Nereti saimnieki savam četrkājainajam draugam, kas kļuvis jau par ģimenes locekli, ļauj gulēt savā gultā, bērnu istabā, ja suns regulāri rotaļājas ar bērniem, vai kādā noteiktā vietā uz dīvāna.

Pieņemot lēmumu ļaut mīlulim gulēt sev blakus, uz dīvāna vai kādā citā vietā, saimniekam jāsaprot, ka pēc laika mainīt suņa jau ierasto guļvietu nav ieteicams un mēģināt to pāraudzināt gulēt citā vietā var būt ļoti grūts un ilgs process.

Turklāt, tas dzīvniekam radīs lielu stresu un apjukumu, un pret jauno guļvietu tas var izrādīt nepatiku un pat agresijas pazīmes. Tāpēc prātīgāk tomēr jau no pirmās dienas iegādāties tieši suņiem paredzētu gultu un, ja saimnieks tomēr vēlas, lai suns guļ tuvumā, to var novietot guļamistabā.

Ja tevi māc šaubas par to, kāda izmēra suņu gulta tavas šķirnes sunim ir piemērotākā, droši dodies uz zoo veikalu, kur konsultants, balstoties uz tava mīluļa šķirni un izmēru, ieteiks tam piemērotākos modeļus.

Jāatceras, ka vietās, kur dzīvnieks guļ un uzturas visbiežāk, suņa apmatojums sakrājas visvairāk. Suņu gulta palīdzēs ierobežot spalvu apjomu uz citām mīkstajām mēbelēm, līdz ar to ikdienas uzkopšanas darbi veiksies daudz raitāk.

Suņu gulta locītavu atbalstam un veselībai

Laba un kvalitatīva gulta suņiem senioriem palīdz uzturēt locītavu veselību. Suņiem novecojot var rasties tādas problēmas kā artrīts, gūžu displāzija, īpaši liela izmēra suņiem ar lieko svaru, kā arī citas locītavu un vispārējās veselības problēmas.

Izvēloties ērtu suņu gultu, iespējams atvieglot ne tikai vecuma kaišu radīto diskomfortu, bet arī veicināt to, ka jau augšanas periodā sunim būs atbalstoša, ergonomiska un ērta guļvieta. Iespējams iegādāties ne tikai suņu gultas, bet arī speciālus ortopēdiskos un atbalstošos matračus, ko ieklāt suņa guļvietā papildu komfortam.

Izturīga un viegli kopjama

Svarīgākās nianses, kam jāpievērš uzmanību suņu gultas meklējumos ir, lai tā būtu ērti un viegli kopjama, kā arī izturīga. Tai nevajadzētu būt ar pārlieku daudz liekām detaļām, piemēram, bārkstīm, dekoratīviem pušķiem un citiem dekoriem, kas apgrūtinās kopšanu un suns tos, visticamāk, ātri vien sagrauzīs.

Lai ievērotu higiēnu un mazinātu dažādu baktēriju, putekļu ērcīšu un citu nevēlamu mikroorganismu izplatību, suņu guļvietas nepieciešams regulāri mazgāt. Tāpēc svarīgi iegādāties suņu gultu vai matraci, kas ir mazgājams veļas mašīnā vai tā pārvalks ir aprīkots ar rāvējslēdzēju ērtākai ikdienas kopšanai.

Vēlams izvēlēties suņu gultu, kas izgatavota no netīrumu izturīga un ūdensdroša materiāla, tāpat jāpievērš uzmanība arī apstrādes šuvju kvalitātei. Arī gultas pildījumam ir nozīme, – jo blīvāks un stingrāks tas būs, jo ilgāk gultas matrača daļa nezaudēs savu formu, un dzīvniekam būs ērta un komfortabla gulēšana.

Papildu komfortam – atvēsinošie paklāji suņiem

Šobrīd arvien iecienītāki suņu saimnieku vidū kļūst speciāli atvēsinošie suņu paklāji. Atvēsinošs paklājs sunim būs lietderīgs karstajos gada mēnešos, kad suņiem (īpaši liela izmēra, garspalvaino šķirņu suņiem) izturēt karstuma radīto diskomfortu ir ļoti grūti, un suns pēc iespējas jāsargā no pārkaršanas.

Šādi paklāji ir pildīti ar gēlu, kas rada atvēsinošu efektu. Tam nav nepieciešama speciāla dzesēšana vai kādas īpašas darbības, un tas saglabā vēsumu pat vairākas stundas. Turklāt tie ir viegli un ērti kopjami, – tam būs nepieciešama vien mitra lupatiņa un ziepjūdens vai kāds cits, dzīvniekam nekaitīgs tīrīšanas līdzeklis.

