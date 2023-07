Lai mīlulis nenomirtu! Aizliegto ziedu un augu saraksts kaķu saimniekiem

Tomēr šāda pasaules iepazīšana mīlulim var būt ļoti bīstama – apdrošināšanas sabiedrība BALTA (PZU grupa) ik gadu saņem vairākus desmitus atlīdzību pieteikumu par mājdzīvnieku ārstēšanu, kas saistīta ar saindēšanos, un ir arī gadījumi, kuri diemžēl beidzas letāli.

“Ik gadu saskaramies ar vairākiem atlīdzību gadījumiem, kad mājdzīvniekam nepieciešama ārstēšana, jo tas saindējies ar kādu no mājās pieejamiem zaļajiem augiem vai grieztajiem ziediem. Kopumā trešā daļa no visiem atlīdzību pieteikumiem, ar kuriem pie apdrošinātāja vērsušies kaķu saimnieki, ir saistīti ar saindēšanos. Lai gan tās iemesli ir dažādi, kaķi ir jūtīgi dzīvnieki, tāpēc to saimniekiem vajadzētu īpaši pieskatīt, lai mīluļi mielojas tikai ar sev paredzēto barību, bet saindēšanās simptomu gadījumā jāmeklē veterinārārsta palīdzība,” stāsta Armands Lagons, BALTA īpašuma un speciālo produktu pārvaldes vadītājs.