Triki, kā viegli noņemt gredzenu no pietūkuša pirksta, un kad tā ir ārkārtas situācija

Vasarā arī daudzi pāri viens otram saka jāvārdu, apliecinot to ar gredzeniem. Kādam, iespējams, nākas uzzināt, ka gredzens – rota, kas līdz šim nav tikusi valkāta, var “iesprūst” uz pietūkuša pirksta, tā dodot ziņu, ka ar veselību vai ieradumiem kaut kas nav kārtībā vai pat liecināt par dzīvību apdraudošu situāciju.

Problēma tieši ar gredzeniem (ne citām rotām), jo sevišķi laulību, rodas tādēļ, ka šī stīpiņa ap zeltnesi apziņā burtiski saaug ar mums un krīzes brīžos, par kādu var būt arī reakcija uz karstumu vai kukaiņa dzēlienu, esam pavisam aizmirsuši par gredzena eksistenci.

Gaisa temperatūra var ietekmēt to, cik cieši gredzens pieguļ pirkstam. Kad tā ir augsta, pirksti var mazliet pietūkt un gredzens pieguļ ciešāk, līdz ar to tas vairs nav tik vienkārši noņemams. Taču ir arī daži citi, nopietnāki iemesli, kāpēc ierastā rota nav dabūjama nost.

Ķermeniskas izmaiņas

Ja gredzens nav noņemts ilgu laiku, tas, protams, izmēru nemaina, taču pirksta apjoms, gadiem ritot, gan var mainīties, gredzena nēsātājam pieņemoties svarā. Dažreiz mainās pat kaula izmērs. Tas var padarīt gredzena noņemšanu sarežģītu.

Sāls

Ja regulāri ēdat sāļas maltītes, šķidruma aiztures dēļ vispārējs pietūkums ir gandrīz neizbēgams un gredzens sāk radīt diskomfortu. Mainot diētu un lietojot pietiekami daudz ūdens, stāvokli var uzlabot. Tas noteikti ir daudz labāks un veselīgāks līdzeklis nekā gredzena izmēra palielināšana!

Rokas trauma

Tā var būt problēma arī tad, ja nesavainojāt tieši zeltnesi. Rokā ir tik daudz mīksto audu! Traumas dēļ tiem ir tendence pietūkt, un tūska var izplatīties arī pirkstos.

Kukaiņu kodumi

Pat, ja dzīvojat pilsētas centrā, diez vai vasarā izdodas izvairīties no kukaiņu kodumiem. “Kukaiņu kodumi un vēlme sevi pasargāt no tiem ir diezgan biežs aptiekas apmeklējuma iemesls gada siltajos mēnešos,” pieredzē dalās farmaceite un uzsver, ka mājas aptieciņā un pat somā vienmēr vajadzētu būt līdzi antihistamīna jeb pretalerģijas līdzeklim. “Tas no alerģiskas reakcijas glābs ikvienu, kuru sadzēlis kāds insekts un koduma rezultātā veidojas tūska.”

Farmaceite arī iesaka parūpēties jau profilaktiski un lietot repelntus kukaiņu aizbiedēšanai, kas var būt gan aerosola, gan ilgstošas darbības aproces veidā. Parasti aerosoli nodrošina aizsardzību no sešām līdz deviņām stundām, savukārt aproce, kas atbaida kukaiņus, var darboties pat vienu mēnesi.

Noderīgas būs ēteriskās eļļas, piemēram, citroneikalipta eļļa (Eucalyptus citriodora), citronellas, piparmētras, bazilika, ķiploka, lavandas, tējas koka, kliņģerīšu un sojas eļļa, kas ir dabīgi produkti un bieži tiek izmantoti kā alternatīva sintētiskiem repelentiem. Šīs eļļas satur ķīmiskas vielas, kas pazīstamas ar spēju atbaidīt kukaiņus. Dabīgās izcelsmes repelentu darbības ilgums un efektivitāte var atšķirties atkarībā no konkrētā produkta sastāvdaļām un to koncentrācijas.

Citi iemesli

Svara pieaugums un tūska grūtniecības laikā var padarīt gredzenus pārāk ciešus. Artrīts, atopiskais dermatīts, nieru slimība un dažas zāles arī var izraisīt pirkstu pietūkumu.

Tūskas profilakse

Ja ir hroniska slimība, kas spēj ietekmēt pirkstu apkārtmēru, laikus apsveriet iespējas, kā novērst gredzenu iestrēgšanu. Piemēram, iegādājieties kādu lielāka izmēra gredzenu, ko nomainīt pēc vajadzības, vai arī sev svarīgo gredzenu laikus noņemiet un nēsājiet ķēdītē ap kaklu. Juvelieris var palielināt gredzenu vai iestrādāt tajā regulējamu posmu, kas atveras, lai gredzenu uzvilktu, piemēram, zem problemātiskas locītavas. Tāpat gredzens var būt arī ar nelielu atveri, ko iespējams atplest platāku, ja rodas nepieciešamība gredzenu noņemt.

Kad ir ārkārtas situācija?

Tā nekad nav patīkama sajūta, ja mēģināt noņemt gredzenu un tas nesakustas ne no vietas. Bet, ja ap gredzena vietu sāk parādīties acīm redzams pietūkums, gadījums ir bīstams un steidzami risināms.

Palīdzība jāmeklē pēc iespējas ātrāk, ja:

ir sāpes;

pirksts pietūkst strauji;

pirksts zaudē krāsu.

“Kad pirksts pietūkst, gredzens kļūst par ierobežojošu šķērsli asins plūsmai un var pārtraukt asins piegādi. Tas ir patiešām slikti. Ja gaidīsit pārāk ilgi, pastāv risks zaudēt pirksta funkcijas vai pilnībā zaudēt pašu pirkstu. Tāpat riskējat ar nopietniem sirds un asinsvadu sistēmas darbības traucējumiem,” skaidro farmaceite.

Veidi, kā noņemt gredzenu

Lai gan ir pilnīgi pareizi nekavējoties meklēt palīdzību, saprotams, ka vispirms izmēģināsiet dažus veidus, kā no gredzena atbrīvoties.

Atpūtieties ar paceltu roku. Ja roka ir tikai nedaudz pietūkusi un domājat, ka spējat saviem spēkiem tikt galā ar pietūkumu, paceliet roku uz augšu un nedaudz paturiet to šādā stāvoklī. Tas ļauj asinīm un organisma šķidrumiem aizplūst no pirkstiem, un, iespējams, mazināt tūsku. Ir cerība, ka pēc brīža gredzenu varēsit novilkt.

Ieeļļojiet gredzenu. Galvenais ir izmantot smērvielu uz paša gredzena, nevis uz visa pirksta. Lietojot pārāk daudz slidenas vielas, var būt grūti noņemt gredzenu no pirksta, jo nevarēsiet to satvert un noturēt. Farmaceite šādiem gadījumiem iesaka ziepes, vazelīnu vai roku krēmu: “Parasti, ja tūska nav liela, veicot lēnas, saudzīgas kustības uz priekšu un atpakaļ gredzenu izdodas noņemt.”

Ledus. Aukstums palīdz sašaurināt asinsvadus un samazināt asins plūsmu, kas var palīdzēt pirksta apkārtmēra samazināšanos.

Mēģiniet pagriezt gredzenu. Tas ir nedaudz komplicētāk, nekā izklausās. Lēnām pagrieziet gredzenu, bīdot to uz pirksta galu, vienlaikus mēģinot pabīdīt daļu ādas gredzena otrā pusē. Tas var būt sarežģīti, tādēļ, visticamāk, būs jālūdz palīdzība kādam tuviniekam. Kustībām ir jābūt maigām un uzmanīgām.

Izmantojiet zobu diegu. Palieciet zem gredzena smalku aukliņu vai zobu diegu. Diega otru galu cieši aptiniet ap pirkstu, tādējādi tieši blakus gredzenam veidojot it kā otru tādu. Tad brīvo diega (auklas) galu sāciet vilkt uz savu pusi (vienlaikus attinot auklu) virzienā uz pirksta galu, tādā veidā gredzenu bīdot nost no pirksta. Attīšanas laikā gredzenam vajadzētu pārvietoties pāri aukliņai uz augšu. Taču esiet uzmanīgi, lai jau tā samocīto pirkstu neatstātu notītu pārāk ilgi. Tā var tikt pārtraukta asins apgāde, kas ir tieši tas, ko no kā vajag izvairīties.

Kad saviem spēkiem neizdodas…

Ja visu izmēģinājāt un gredzens joprojām nekustas, farmaceite Ieva Turonoka iesaka doties uz tuvāko traumpunktu. Tomēr pirms došanās uz medicīnas iestādi vai zvanot pirmās palīdzības sniedzējiem, izklāstiet situāciju, lai pārliecinātos, ka palīdzības sniedzējiem ir vajadzīgiem instrumenti un tie būs gatavībā, citādi tiks zaudēts laiks.

“Lai cik dārgs ir gredzens, jāpatur prātā, ka veselība ir svarīgāka. Vairumā gadījumu visticamāk juvelieris gredzenu varēs salabot, taču nekad nevar zināt, kā beigsiet veselību apdraudoša situācija, ja, to piedzīvojot, atbilstoši nerīkosieties,” rūpējoties par veselību, brīdina farmaceite Ieva Turonoka.