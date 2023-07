Vai viss jūlijs būs tik lietains, kā tā sākums? Ko prognozē dabas vērotājs?

"2023. gada janvāris palika atmiņā ar nelielu sniegu, atkušņiem, plūdiem un zilajām vizbulītēm mēneša vidū. Tas norāda, ka arī Liepu mēnesis jūlijs varētu būt bagāts ar nokrišņiem un mēreni silts. Uz normas robežās atbilstošu jūliju gan temperatūru, gan nokrišņu ziņā norādīja arī laikapstākļi nozīmīgajās 27. un 28. maija dienās," teic Bukšs.

"Pievēršot uzmanību iepriekšminētajam un tam, ka ziemā bija maz sniega, kopumā jūlijs rādās būt tuvu vidējiem ilggadējiem rādījumiem temperatūru ziņā. Nokrišņu vairāk par mēneša vidējo normu un tie pārsvarā īslaicīgi, bet nereti ar pērkona negaisiem un stiprām lietusgāzēm."

"Mēneša pirmajā pusē, lielākoties līdz vecajiem Pēteriem (12. jūlijs), temperatūra robežās no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Daždien temperatūra var pakāpties līdz plus 25 grādiem. Nokrišņi pārsvarā īslaicīgi, bet reizēm tie var būt stipri, ar pērkona laika lietusgāzēm un krusu."

Mēneša vidū nekas labāks nav gaidāms. Dabas vērotājs izsaka prognozi par nepastāvīgiem laikapstākļiem ar biežu lietu, perkona negaisiem un temperatūrām robežās no plus 20 līdz plus 27 grādiem.

"Jūlija otrajā pusē, laikā pirms Jēkabiem (25. jūlijs) un Annām (26. jūlijs), varam sagaidīt arī karstuma vilnīti, kad temperatūra pakāpsies, virs plus 30 grādiem. Dažviet tā var sasniegt plus 33, plus 34 grādus. Šajā laikā pārsvarā sauss. Vēlāk, mēneša beigās un augusta sākumā kļūs vēsāks, vairāk nokrišņu, pērkona negaisi un temperatūra robežās no plus 20 līdz plus 25 grādiem," prognozē Vilis Bukšs.