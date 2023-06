Projekts beidzas! Ieguvumi un zināšanas paliek un palīdz ikdienā

Iemācīties iepirkties izdevīgi? Tagad zinu, ka tas ir iespējams!

Aktrise Regīne Devīte: “Pateicoties “Maxima Latvija” projektam “Viens – divi – izdevīgi!”, esmu iemācījusies iepirkties disciplinēti, tāpēc manas sajūtas tagad ir ļoti pozitīvas. Turklāt šis projekts man visu šo trīs mēnešu garumā lika domāt par lietām, kurām es agrāk nepievērsu tik lielu vērību. Esmu iemācījusies iepirkties daudz sistemātiskāk, lai gan vēl joprojām nevaru apgalvot, ka esmu izdevīgas iepirkšanās eksperte, jo “Viens – divi – izdevīgi!” ir tikai ceļa sākums uz apzinātu budžeta plānošanu. Esmu ļoti priecīga, ka lēnām virzos pareizajā virzienā, un man pat ir izdevies ietaupīt. Es viennozīmīgi turpināšu iesākto un apgūtās prasmes likšu lietā arī turpmāk ikdienā – neskriešu vairs uz veikalu, kad pagadās, un nepirkšu to, kas man ienāk prātā, bet tiešām saplānošu, ko es šajā nedēļā gatavošu un kādi produkti man būs vajadzīgi. Lai gan arī pirms iesaistīšanās projektā es domāju par to, lai pēc iespējas mazāk pārtikas izmestu ārā, tagad tam pievēršu vēl lielāku vērību. Manuprāt, tas ir briesmīgi – izmest ēdienu, tātad savu sūri grūti nopelnīto naudu, atkritumos.

Esmu iemācījusies sekot līdzi “Maxima” akcijām un aktuālajiem piedāvājumiem, jo, pateicoties tiem, var tiešām labi un daudz ietaupīt – manā gadījumā tas sanāk līdz pat kādiem 30 % no pirkuma summas, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Man ļoti patīk “Maxima” iknedēļas avīze, un es priecājos ikreiz, kad tā ir manā pastkastē. Esmu pamanījusi un izmantoju arī “Maxima” jauno pārtikas produktu līniju “Well Done”, jo tajā tiešām ir ļoti labi produkti par ārkārtīgām izdevīgu cenu!

Līdz ar iepirkumu paradumu maiņu, ir mainījusies arī mana ēdienkarte. Agrāk es diezgan bieži ieskrēju veikalā un spontāni kaut ko nopirku, lai tikai būtu ko ātri apēst. Tagad esmu sākusi ēst sabalansētāk un veselīgāk, jo tiešām domāju par tiem produktiem, ko lieku savā groziņā. Veikalā pavadu ilgāku laiku kā iepriekš, jo visu kārtīgi izpētu, lai zinātu, kuru preci pirkt ir visizdevīgāk.

Piedalīšanās projektā “Viens – divi – izdevīgi!” man daudz ko iemācīja par maniem naudas tērēšanas paradumiem. Aicinu ikvienu izanalizēt savus tēriņus un pasekot līdzi, kā tieši jūs iztērējat savu naudu! Var atklāties visādi brīnumi – saku pēc savas pieredzes. Pateicoties šim projektam, es zinu, ka var dzīvot mazāk izšķērdīgi un ietaupīt, nezaudējot itin neko no savas dzīves kvalitātes. Ir tikai nedaudz vairāk jāpadomā, jāatvēl laiks, lai visu izpētītu, un nedaudz vairāk jāliek lietā iztēle.”

Gaidīju izaicinājumu, bet ieguvu daudz vairāk

Ēst gatavošanas blogere Justīne Martinsone (@jushkapadrushka): “Esmu ļoti priecīga, ka piekritu iesaistīties “Maxima Latvija” projektā “Viens – divi – izdevīgi!”. Sākumā domāju, ka tas vairāk būs interesants izaicinājums, bet patiesībā šis projekts man deva necerēti daudz praktisku, ikdienas dzīvei noderīgu iemaņu. Pa šiem trīs mēnešiem esmu palikusi elastīgāka produktu izvēlē, piemēram, agrāk lielāku uzmanību pievērsu noteiktu zīmolu precēm, bet tagad vairāk vados pēc izdevīguma nekā ražotāja. Šādā veidā iepērkoties, esmu atklājusi ļoti daudzus labus produktus. Pateicoties projektam “Viens – divi – izdevīgi!”, esmu pamanījusi un sākusi izmantot arī produktus, kuriem pirms tam pat nepievērsu uzmanibu, piemēram, dažādus graudaugus. Lielākais atklājums man ir putraimi – tik lēti un tik daudzveidīgi izmantojami!

Projekta laikā centos lielāku uzmanību pievērst “Maxima” akcijām un dažādām atlaidēm, kā arī “Paldies” kartes piedāvājumiem. Tā tik tiešām ir lieliska iespēja iepirkties izdevīgi un ietaupīt, turklāt veikalos “Maxima” atlaides ir ne tikai pārtikai, bet arī citām preču grupām. Iepriekš mājsaimniecības un higiēnas preces pirku specializētajos veikalos, jo uzskatīju, ka tur tās maksā mazāk, bet projekta laikā pārliecinājos, ka tā nav. Tagad visu ikdienai nepieciešamo pērku “Maxima”.

Jau agrāk zināju – ja gribu taupīt un iepirkties izdevīgāk, pirms došanās uz veikalu ir jāsagatavojas, jāizdomā receptes, jāuzraksta produktu saraksts. To darīju arī projekta laikā, pat vēl vairāk – jau gatavojot iepirkumu sarakstu, es domāju par to, kā produktus izmantot lietderīgi. Piemēram, vienā dienā, gatavojot ēdienu, izmantoju pusi paprikas, nākamajā dienā – otru pusi, nevis pērku astoņas jaunas sastāvdaļas un pēc tam nesaprotu, ko ar pāri palikušo iesākt. Es rēķinu un mācos domāt ļoti praktiski, tieši tāpēc šī projekta laikā esmu varējusi pagatavot maltītes četriem cilvēkiem gan par septiņiem, gan par pieciem eiro. Neticami? Bet, iepērkoties “Maxima”, tas tiešām ir iespējams!”

Sakārtoti iepirkšanās paradumi ne tikai ietaupa līdzekļus, bet arī samazina ikdienas stresu

Sociālo tīklu satura veidotāja Aiga Zviedre: “Mūsu ģimenei iesaistīšanās projektā “Viens – divi – izdevīgi!” palīdzēja beidzot pāriet uz sistemātisku un pārdomātu iepirkšanos reizi nedēļā; par to es biju domājusi jau ilgāku laiku. Esmu gandarīta, ka mums tas ir izdevies, jo nav noliedzams – šāda iepirkšanās ir daudz izdevīgāka, nekā mūsu līdzšinējā spontānā taktika, kad gājām uz veikalu katru dienu. Tagad plānojam ēdienreizes, tāpēc nopērkam tikai to, ko patiesi vajag, un tikai retu reizi groziņā nonāk kāda neieplānota prece. Turklāt saplānota iepirkšanās mani atslogo arī emocionāli. Agrāk katru dienu izjutu nelielu trauksmi par to, ko mēs ēdīsim vakariņās, pusdienās, brokastīs, ko pirksim, cikos dosimies uz veikalu, bet tagad vienu reizi nedēļā dodamies uz “Maxima”, nopērkam visu nepieciešamo, piepildām ledusskapi, un tad pārējās nedēļas dienas varu atslābt un domāt par citām lietām.

Nenoliedzu, pirmās divas nedēļas nebija vieglas, jo man vajadzēja diezgan ilgu laiku, lai izveidotu ēdienkarti nedēļai. Man pat bija izveidota tabula, kurā sarakstīju ēdienreizes katrai dienai un attiecīgi produktus, kas nepieciešami maltītei. Kad tas bija izdarīts, veidoju atkal citu sarakstu, kurā kārtoju produktus pa grupām un pēc tā, kur šie produkti atrodas veikalā. Pēc laiciņa jau pieradu, un tad gatavošanās veikala apmeklējumam vairs nebija tik laikietilpīga. Turklāt, esot veikalā, mēs jau zinājām, pie kurām produktu grupām šoreiz varam vispār neiet klāt, jo preces no tām mums nav nepieciešamas, līdz ar to arī iepirkšanās laiks samazinājās. Protams, mācījāmies arī no kļūdām, piemēram, cik svarīgi ir pievērst uzmanību derīguma termiņam. Pēc mēneša jau bijām apguvuši dažādus knifiņus un uz veikalu gājām gluži kā pieredzējuši iepirkšanās eksperti.

Domājot par izdevīgumu, mūsu ēdienkartē daudz vairāk ienāca sezonāli produkti, jo tiem “Maxima” vienmēr ir īpaši piedāvājumi un pievilcīgas cenas. Labprāt izvēlamies arī “Well Done” līnijas produktus, kas ir ļoti kvalitatīvi un maciņam draudzīgi.

Lai arī jau iepriekš izmantojām “Paldies” kartes lojalitātes programmas priekšrocības, piedaloties projektā “Viens – divi – izdevīgi!”, es daudz vairāk sāku sekot līdzi preču cenām, tāpēc ar interesi pētīju un salīdzināju, kāda ir cenu atšķirība, ja izmanto karti un ja to neizmanto. Starpība ir tiešām milzīga! Tāpēc tiem, kuri vēl nav iesaistījušies “Maxima” “Paldies” kartes lojalitātes programmā, ir pēdējais laiks to izdarīt. Turklāt, ja karti nevēlies fiziski, vari telefonā ielādēt “Maxima”aplikāciju un karti izmantot tajā.”

