Kādi laikapstākļi būs Jāņos? Prognozē dalās meteorologi un dabas vērotājs

Krūmiņa nenoliedz, ka karstums mazināsies, bet pavisam gan neatkāpsies. Lai gan prognozes ir gana svārstīgas, nokrišņus Jāņu laikā varam sagaidīt.

“Karstums nedaudz mazināsies tieši pirms pašiem svētkiem. Ar augstāku lietus varbūtību,” teic eksperte.

“Latvija un Ziemeļeiropa ir tas reģions, kuram sezonālās prognozes attaisnošanās kvalitāte nav ļoti augsta, bet tendences iezīmē to, ka kopumā ir ievērojami augstāka varbūtība, ka šos trīs vasaras mēnešus varēsim dēvēt par ļoti siltiem vai karstiem mēnešiem, ar varbūtību, ka šis periods būs kopumā sauss,” apstiprina Krūmiņa.

Tikmēr laika vērotājs Vilis Bukšs lēš, ka jūnija vidus (pēc 15. jūnija) būs vēsāks, nokrišņiem un vēju bagātāks, tomēr vasaras saulgriežos (laikā ap 21. jūniju) gaisa temperatūra varētu sasniegt pat +28 grādu atzīmi.

“Mēneša otrajā pusē, pēc vasaras saulgriežiem, nepastāvīgs laiks, ar īslaicīgiem nokrišņiem un mēreni silts. Iespējami arī pērkona negaisi, kas var atnest krusu. Jāņu dienās pārsvarā bez būtiskiem nokrišņiem un temperatūra robežās no plus 18 līdz plus 25 grādiem. Vēlāk, pēcjāņu laikā, turpināsies tradicionāla Latvijas vasara. Vairāk nokrišņu, kas var būt arī stipri un temperatūra dienas laikā nebūs augstāka par plus 15, plus 20 grādiem. Laikā ap Pēteriem (29. jūnijs), iespējami arī pērkona negaisi ar brāzmainu lietu un krusu,” tā Bukšs.